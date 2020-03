Elastyczny czas pracy. Co zmieni tarcza antykryzysowa?

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące elastycznego czasu pracy. Część pracodawców będzie mogła korzystać z nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracowników do mniej niż 8 godzin oraz nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do mniej niż 32 godzin.

Z nowych mechanizmów będą mogli skorzystać pracodawcy, w przypadku których w efekcie pandemii koronawirusa doszło do spadku obrotów gospodarczych. Warunkiem jest to, że dany pracodawca nie może zalegać w płatnościach podatkowych, składkach na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Pracy czy Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

– Ci pracodawcy będą mogli ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy do nie mniej niż 32 godzin. Co ważne, pracodawca musi zagwarantować pracownikom równoważny okres odpoczynku w okr...