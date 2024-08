Elastyczne formy pracy - korzyści i wyzwania

W dalszej części artykułu wymienimy i opiszemy trzy główne aspekty elastycznych form pracy, jak również korzyści z nich wynikające. Następnie wspomnimy o trzech wyzwaniach oraz zasugerujemy działania, które mogą pomóc je pokonać.

Elastyczne formy pracy Godziny pracy

Możliwość rozpoczęcia i zakończenia pracy o preferowanych godzinach sprawia, że przykładowo pracujący rodzic może dopasować swój czas pracy tak, aby kończyć pracę równo z końcem zajęć szkolnych dziecka. Poza oczywistą korzyścią dla pracownika, taka sytuacja jest też na rękę pracodawcy. W innym wypadku pracownik mógłby mieć poczucie zaniżonego work-life balance, który jest istotnym czynnikiem w zatrzymywaniu talentów w firmie.

Niepełny wymiar godzin

Jak wielu dobrych kandydatów nie zostaje zatrudnionych, ponieważ zamierzają pracować na pół etatu? W tym wypadku można dyskutować, czy pracodawcy bardziej opłaca się zatrudnić jednego pracownika na pełny etat, czy dwóch na pół etatu… Wg niektórych pracodawców (PIE – Raport Work-Life Balance 2024) zatrudnienie na część etatu zwiększa produktywność. Poza tym zdecydowaną korzyścią w dzisiejszych czasach jest zdecydowany popyt na pracowników. W pewnych sytuacjach zdecydowanie lepiej zatrudnić jedną osobę na część etatu, niż przez długi czas szukać jednej osoby na pełny etat. Gdzie i tak nie mamy pewności, że taki pracownik zostanie w firmie na dłużej.

Praca zdalna i hybrydowa

W wypadku pracy stacjonarnej pracownik musi mieszkać w okolicy firmy lub poświęcać dodatkowy czas w ciągu dnia na dojazdy. Z pomocą pracodawcy przychodzi opcja pracy zdalnej bądź hybrydowej. Daje to opcję pozyskania pracowników z innych krajów, którzy niekoniecznie chcą się przeprowadzić do innego państwa, czy tylko innego miasta. Dodatkowo zmniejsza to koszty po stronie pracodawcy, jako że nie trzeba wtedy posiadać przestrzeni biurowej dla takich pracowników.

Korzyści wynikające z elastycznych form pracy Łatwiejsze pozyskiwanie i utrzymywanie talentów

...