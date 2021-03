Elastyczna praca zdalna

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika. Pracodawca będzie obowiązany m.in. dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej i pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Pracodawca będzie natomiast zwolniony z części obowiązków dot. obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy - wymienia w odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.