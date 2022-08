Egzekucja komornicza. Jaki procent wynagrodzenia zajmuje komornik?

Kontrahenci, którzy nie płacą za wykonanie usługi lub dostawę towarów, to niestety dość częste zjawisko – zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej, będącej wynikiem m.in. zakłócenia łańcuchów dostaw i kryzysu spowodowanego wojną. W takim przypadku, aby odzyskać należność, wierzyciele wszczynają egzekucję komorniczą. W przypadku dłużników, którzy są osobami fizycznymi, w przepisach przewidziano możliwość wyegzekwowania należności z wynagrodzenia za pracę. Komornik nie może jednak zająć dłużnikowi całości wynagrodzenia. W jakiej wysokości wierzyciel może odzyskać należność z wynagrodzenia osoby, która zalega ze spłatą?

Kiedy można przeprowadzić egzekucję komorniczą w ramach windykacji?

Egzekucja komornicza stanowi jeden z ostatnich etapów windykacji. Z reguły kończy się ona albo wyegzekwowaniem dochodzonej należności, albo stwierdzeniem bezskuteczności, jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Jakie działania trzeba podjąć, aby wszcząć egzekucję komorniczą? Przede wszystkim wierzyciel powinien posiadać tzw. tytuł wykonawczy, a więc zaopatrzone w klauzulę wykonalności:

orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

ugoda zawarta przed sądem;

orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

inne orzeczenie, ugoda i akt, które z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji.

Najczęściej więc egzekucja komornicza jest możliwa dopiero po długiej walce między wierzycielem i dłużnikiem w sądzie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wierzyciel jeszcze przed zaistnieniem długu zabezpiecza się w umowie, sporządzając przed jej podpisaniem akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Co istotne, dłużnik nie zawsze polubownie spłaca swój dług i to nawet wtedy, gdy przegrał proces sądowy. Bywa, że jest to wynikiem jego kiepskiej sytuacji majątkowej. Wówczas wierzyciel musi postarać się o odzyskanie swojej płatności, czyli m.in. upewnić się, czy dłużnik celowo nie ukrywa majątku. Zdarza się jednak, że wierzyciel odmawia zapłaty pomimo posiadania stałego dochodu lub aktywów majątku. Wówczas egzekucja komornicza, która polega na zajęciu wynagrodzenia, często okazuje się jedynym dostępnym rozwiązaniem dla wierzyciela.

Ile komornik może zabrać z wypłaty przy umowie o pracę?

W przepisach kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu pracy ustanowiono, że komornik nie może zająć całego wynagrodzenia dłużnika i pozostawić go bez środków do życia. Ze względu na powyższe, w przepisach kodeksu pracy ograniczono zasady egzekucji komorniczej z wynagrodzenia za pracę. Jaką kwotę komornik może zabrać z wypłaty?

W przepisach kodeksu postępowania cywilnego w kwestii ograniczenia egzekucji znajduje się odwołanie do przepisów kodeksu pracy. Z reguły komornik może zając połowę wynagrodzenia za pracę. Kwota zajęta przez komornika, pozostawiona dłużnikowi nie może być jednak niższa od równowartości minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że komornik musi zostawić dłużnikowi kwotę zmieniającą się corocznie wraz z minimalnym wynagrodzeniem. W 2022 roku wynosi ona 2400 zł netto.

Uwaga: tak zwana kwota wolna...