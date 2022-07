e-TOLL: Nie ma zasięgu, jest mandat

Od połowy 2021 roku zaczął działać system e-TOLL, który miał usprawnić ruch na płatnych odcinkach. Jak jednak się okazuje, technologia ta nierzadko bywa zawodna, a nie po to została zakupiona i wdrożona, by kierowcy ustawiali się w kolejkach po bilety na stacjach paliw. W przypadku korzystania z e-TOLL utrata zasięgu w telefonie na dłużej niż kilkanaście minut wymusza na kierowcy postój do czasu złapania zasięgu ponownie. Jeżeli kierowca tego nie zrobi, to opłata nie zostanie naliczona i będzie grozić mu mandat w wysokości 500 zł. W związku z powyższym pojawiają się dwa problemy.

Interpelacja nr 33798 do ministra finansów w sprawie wad systemu e-TOLL

Szanowna Pani Minister!

Od połowy 2021 roku na polskich autostradach zaczął działać system e-TOLL, który dzięki funkcji automatycznych płatności miał usprawnić ruch na płatnych odcinkach. Od grudnia 2021 roku zlikwidowane zostały bramki na części odcinków płatnych, przez co aplikacja e-TOLL lub aplikacje współpracujące z systemem płatności za autostrady stały się niemal niezbędne. Jak jednak się okazuje, technologia ta nierzadko bywa zawodna, a nie po to została zakupiona i wdrożona, by kierowcy ustawiali się w kolejkach po bilety na stacjach paliw. W przypadku korzystania z e-TOLL utrata zasięgu w telefonie na dłużej niż kilkanaście minut wymusza na kierowcy postój do czasu złapania zasięgu ponownie. Jeżeli kierowca tego nie zrobi, to opłata nie zostanie naliczona i będzie grozić mu mandat w wysokości 500 zł. W związku z powyższym pojawiają się dwa problemy.

Po pierwsze, w przypadku jazdy bez pasażerów kierowca zmuszony jest co kilkanaście minut używać telefonu komórkowego i kontrolować, czy posiada on zasięg. Jak powszechnie wiadomo, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest niebezpieczne i prawnie zabronione. Zatem w niektórych przypadkach, chcąc uniknąć mandatu za brak biletu na autostradzie, kierowcy będą zmuszeni złamać inny przepis, narażając się tym samym na inny mandat.

Po drugie, konieczność zjazdu i postoju do czasu odzyskania zasięgu zaprzecza roli, jaką pełni autostrada, bo zamiast oszczędzić czas na dojazd, kierowca go traci na postoju, a czasami jest zmuszony wręcz opuścić autostradę, co dodatkowo zwiększa długość trasy. Pozostaje również pytanie o to, co zrobić, jeśli zasięg stracimy, stojąc w korku.

Dobrym rozwiązaniem wydawała się możliwość zapłaty za autostradę po zakończeniu trasy. W teorii pozwala to kierowcy nie martwić się sprawnością aplikacji podczas jazdy, jednak w praktyce mamy do czynienia z absurdem, ponieważ możliwość uregulowania płatności po zakończeniu trasy nie chroni przed mandatem w przypadku zarejestrowania przejazdu przez mobilną kontrolę.

Wątpliwości budzi także okres, w którym kierowcy przysługuje prawo do uregulowania płatności ex post. Na uregulowanie płatności za przejazd użytkownik ma jedynie 3 dni. W przypadku kierowców starszych lub osób niekorzystających na bieżąco z bankowości internetowej i innych aplikacji weryfikacja tego, czy opłata została pobrana w odpowiedniej wysokości często wymaga pomocy osób trzecich lub udania się do banku w celu weryfikacji wyciągu bankowego. Wydłużenie tego okresu do co najmniej tygodnia dawałoby więcej szans na sprawiedliwe i spokojne korzystanie z autostrad osobom, które nie są biegłe w użytkowaniu aplikacji internetowych.

Wskazane powyżej problemy są na tyle częste i uciążliwe, że pisane są na ten temat artykuły w mediach, a także zakładane są wą...