E-handel w pandemii. Polski biznes mierzy się z nieuczciwą konkurencją

Jak wskazuje IGE, problemy rodzi przesyłanie towarów w taki sposób, aby unikać płacenia ceł lub podatku VAT. Zgodnie z unijnym systemem zwolnień celnych, zwolnienie dotyczy przesyłek o niskich wartościach (do równowartości 150 euro), przesyłanych bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o podatek VAT, to daniny nie trzeba płacić w przypadku przesyłek o wartości do 22 euro. Opłaty nie dotyczą również prezentów o wartości poniżej 45 euro.

– Chińscy przedsiębiorcy sprzedają produkty bez podatku, cła, zaniżając cenę i wartość przesyłki, często także przesy...