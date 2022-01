E-faktura zamiast paragonu

Skoro akceptacja regulaminu sklepu oznacza zgłoszenie żądania uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej, to sprzedawca ma on prawo do wydawania klientom wyłącznie faktur elektronicznych. Ponadto, sprzedawca może dokonywać niszczenia paragonów fiskalnych dokumentujących transakcje, dla których wystawione zostaną faktury elektroniczne, a kopie paragonów zostaną w pamięci kasy rejestrującej. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.