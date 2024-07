E-commerce i podatki (6) Dwa modele dropshippingu - różnice

Podstawowy element tego modelu koncentruje się zatem na działaniu przedsiębiorcy we własnym, a nie cudzym imieniu. Kluczowe jest zatem, że na pewnym etapie obrotu staje się on właścicielem towaru.

Nasze rozważania rozpoczniemy w kolejnych lekcjach od wyjaśnienia, w jaki sposób powyższy model jest uregulowany w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych. Omówimy kwestię określenia momentu powstania przychodu podatkowego, ja również zajmiemy się zagadnieniem kosztów uzyskania przychodu w rachunku podatkowym. Mówiąc natomiast o rachunku podatkowym przejdziemy również do możliwych form opodatkowania w zakresie tego modelu dropshippingu.

Dwa modele dropshippingu

Zanim przejdziemy do szczegółowych wyjaśnień wskazanych kwestii podatkowych, warto na chwilę pochylić się nad problemem prawidłowego rozróżnienia, z jakim konkretnym modelem dropshippingu w danym przypadku mamy do czynienia. Jak bowiem pokazuje dostępne orzecznictwo, nie zawsze jest sprawą łatwą umiejętne odróżnienie świadczenia usługi pośrednictwa od dostawy towarów. Przypomnijmy, że w obu przypadkach zasady opodatkowania, zarówno w ramach podatku PIT jak i VAT, są diametralnie różne, co jeszcze bardziej podkreśla, jak ważne w perspektywie prawidłowego rozliczenia podatku jest poprawne ustalenie, z jakim rodzajem czynności mamy do czynienia.

Przykładem sporu w którym podatnik twierdził, że wykonuje usługę pośrednictwa w ramach dropshippingu, podczas gdy w ocenie organów podatkowych był to model dostawy towarów, jest sprawa, zakończona wyrokiem WSA w Opolu z 22.02.2017r., I SA/Op 397/16. Analiza całokształtu okoliczności faktycznych towarzyszących czynnościom wykonywanym przez podatnika sprawiła, że w ocenie sądu doszło do dostawy towarów. Tym samym racja została przyznana organom podatkowym.

W uzasadnieniu prawnym wyroku możemy przeczytać:

...