E-commerce i podatki (13) Dropshipping - Uprzedni zakup przez pośrednika

Odpłatna dostawa towarów stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zwróćmy jednak uwagę, że w tym przypadku cały proces sprzedaży odbywa się w specyficzny sposób. Otóż na podstawie zamówienia złożonego przez ostatecznego nabywcę polski przedsiębiorca najpierw kupuje towar od zagranicznego hurtownika, a następnie odsprzedaje ten towar konsumentowi, jednakże sam proces wysyłkiodbywa się bezpośrednio od zagranicznego hurtownika do ostatecznego nabywcy.

W konsekwencji, choć polski podatnik zajmujący się dropshippingiem staje się właścicielem towaru, to jednak fizycznie go nie otrzymuje, ponieważ towar jest wysyłany pomiędzy hurtownikiem a ostatecznym nabywcą. Ponadto, co istotne, to ostateczny nabywca staje się importerem tego towaru na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Nie można zapominać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym, co oznacza, że odpłatna dostawa towaru podlega opodatkowaniu w Polsce jedynie w przypadku, gdy przepisy wskazują, iż miejscem dokonania dostawy jest Polska. W rezultacie konieczne staje się sięgnięcie do treści przepisów regulujących miejsce dostawy towarów.

W tym zakresie musimy zajrzeć do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, który podaje, że miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Ponadto bardzo ważna jest również treść art. 22 ust. 4 ustawy VAT, gdzie możemy przeczytać, że w przypadku, gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Trzeba jednak zauważyć, że art. 22 ust. 4 ustawy odnosi się do przypadków, gdy przedsiębiorca jest jednocześnie importerem towaru. Z taką sytuacją nie mamy tu jednak do czynienia, ponieważ jak wskazaliśmy na wstępie to ostateczny nabywca pełni rolę importera. Powoduje to, że w analizowanym przez nas przypadku dropshippingu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. W konsekwencji zarówno pierwsza dostawa pomiędzy hurtownikiem z kraju trzeciego, a polskim podatnikiem będzie opodatkowania w kraju hurtownika, jak również druga dostawa pomiędzy polskim przedsiębiorcą, a ostatecznym nabywcą będzie podlegała opodatkowaniu w kraju hurtownika. Płynie stąd wniosek, iż odpłatna dostawa towaru wykonywana przez polskiego podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

