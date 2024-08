E-commerce i podatki (12) Pośrednictwo w sprzedaży a obowiązek stosowania kas fiskalnych

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Już na wstępie możemy zatem wskazać, że obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie tych przypadków, gdy usługa pośrednictwa będzie świadczona na rzecz ostatecznego nabywcy.

Natomiast jeżeli dropshipping jest świadczony na rzecz hurtownika, tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, konieczność ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy fiskalnej nie występuje.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest bezwzględny. Obowiązuje bowiem Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które przewiduje pewne okoliczności pozwalające na rezygnację z kasy fiskalnej. Jak czytamy w § 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 37 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W świetle tego przepisu aby usługa pośrednictwa w ramach dropshippingu mogła skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

