E-commerce i podatki (1) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna? Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że obrót towarami i usługami zyskał zasięg globalny. Obecnie nie stanowi już żadnego problemu zakup przedmiotów z drugiego krańca świata. Szeroki dostęp do wielu różnych portali aukcyjnych sprawia, że obecnie coraz więcej osób zajmuje się internetowym handlem. Ta okoliczność powoduje jednak pewne komplikacje, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. Z uwagi bowiem na fakt, iż coraz więcej osób fizycznych zajmuje się sprzedażą towarów przez Internet, dochodzi do zacierania granicy pomiędzy zwykłym zbyciem składników majątku prywatnego, a działalnością gospodarczą. Sytuacja ta powoduje wiele rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie - również wiele sporów na linii podatnik-urząd skarbowy.