E-commerce (8) Dropshipping – Koszty uzyskania przychodu. Wybór formy opodatkowania

Jak powszechnie wiadomo zakres wydatku, który może zostać uznany za koszt podatkowy reguluje art. 22 ust. 1 ustawy PIT. W przepisie tym czytamy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym kosztem w omawianym modelu dropshippingu jest wydatek na nabycie towaru.Przypomnijmy bowiem, że w tej wersji polski przedsiębiorca najpierw nabywa w swoim imieniu towar od zagranicznego hurtownika, a następnie również w swoim imieniu sprzedaje ten towar ostatecznemu nabywcy. W rezultacie na pewnym etapie całej transakcji łączonej staje się on właścicielem tego towaru, co oznacza, że hurtownik wystawia dokument sprzedaży towaru na polskiego podatnika i określona tam wartość stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu, a następnie podatnik ten, po doliczeniu swojej marży, będącej w tym przypadku czystym zyskiem, odsprzedaje towar do ostatecznego nabywcy.

Koszt wysyłki jako KUP

Więcej problemów wywołuje natomiast prawidłowa kwalifikacja wydatku poniesionego na przesyłkę towaru do nabywcy. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, jednym z warunków uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest poniesienie go przez podatnika we własnym imieniu. Jest to zastrzeżenie o tyle istotne, iż w obrocie gospodarczym często mamy do czynienia z sytuacjami, w których przedsiębiorca ponosi określony wydatek w cudzym imieniu występując jako pełnomocnik.

Dobrym przykładem tego rodzaju wątpliwości interpretacyjnych jest pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.12.2018r., nr 0112-KDIL3-1.4011.417.2018.3.AG, gdzie wskazano co następujące:

...