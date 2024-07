E-commerce (7) Dropshipping - Podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu w PIT

Podobnie jak w przypadku ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przy świadczeniu usług pośrednictwa i tu będziemy odnosić się do tych samych regulacji. Trzeba bowiem wskazać, że ustawa PIT nie zawiera żadnych odrębnych przepisów, które przewidywałby szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania przy prowadzeniu sprzedaży w oparciu o model logistyczny dropshippingu. Musimy zatem ponownie sięgnąć do zasad określonych w art. 14 ust. 1 ustawy PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1 h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W przypadku modelu dropshippingu, w którym polski przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów, przychodem podatkowym jest kwota należna odpowiadająca wartości sprzedanego towaru.Inaczej zatem niż w przypadku pośrednictwa, nie mamy tu do czynienia z prowizją. Zyskiem przedsiębiorcy w tym modelu jest marża, będąca różnicą pomiędzy ceną zakupu towaru od zagranicznego hurtownika, a kwotą otrzymaną od ostatecznego nabywcy, z tytułu sprzedaży tego towaru we własnym imieniu.

W przypadku sprzedaży internetowej, w której dochodzi do doręczenia zakupionego towaru za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera mogą pojawić się wątpliwości co do prawidłowego momentu ustalenia przychodu. Trudno niekiedy podatnikom określić, kiedy dokładnie mamy do czynienia z wydaniem towaru.

...