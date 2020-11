Dziedziczenie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej bez zwolnienia

W związku z nabyciem w drodze zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków w przedsiębiorstwie spółki jawnej - podatnik (wspólnik) nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ przepis ten odnosi się wyłącznie do działalności wykonywanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorstwa osoby fizycznej) i nie ma zastosowania do działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej.