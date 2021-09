Dzieci nie zapłacą za długi czynszowe rodziców?

Obecnie, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, przy czym ich odpowiedzialność ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Zaproponowane nowe rozwiązanie koresponduje z obowiązującym przepisem art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w myśl którego z solidarnej odpowiedzialności są zwolnieni pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu osoby, której to prawo przysługuje. Zasadne jest zatem ujednolicenie sytuacji prawnej wszystkich pełnoletnich osób mieszkających i pozostających jeszcze na utrzymaniu swoich wstępnych - wyjaśniło Ministerstwie Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 25654 do ministra sprawiedliwości w sprawie długów czynszowych

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnim czasie w Sejmie procedowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wezwanie do próby ugodowej i mediacja pozasądowa mają już nie przerywać biegu terminu przedawnienia. Pomimo, że kilka lat temu skrócono istotnie okresy przedawnienia, to nadal niektórzy wierzyciele, firmy windykacyjne przedłużają ten okres kolejnymi wezwaniami do ugody, powodując bieg przedawnienia na nowo. Istotna zmiana dotyczy zwolnienia z odpowiedzialności za długi czynszowe pełnoletnich dzieci na utrzymaniu najemcy, np. studiujących, które obecnie po ukończeniu 18 lat, choć nie mają żadnych dochodów, odpowiadają na równi z rodzicami za takie długi. Teraz ta zasada ma być zlikwidowana.

W związku z powyższym proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy przeprowadzono analizy dotyczące próby ugodowej i mediacji pozasądowej?

Czy ministerstwo pomoże osobom, które spłacają dziś czynszowe długi rodziców i rozważy wprowadzenie odpowiednich regulacji w tym zakresie?

Czy aby skorzystać z tego zapisu osoba, która wkroczy w pełnoletniość zostanie niezwłocznie powiadomiona o fakcie istnienia długu, czy w okresie o którym mowa w zmienianym artykule Kodeksu cywilnego nadal może nie mieć świadomości, że ewentualny dług jest i rośnie?

Posłanka Agnieszka Hanajczyk

26 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25654 w sprawie długów czynszowych

W odpowiedzi na interpelację nr 25654 Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy 1344) w zakresie projektowanego zwolnienia z odpowiedzialności za długi czynszowe pełnoletnich dzieci na utrzymaniu najemcy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wprowadzenie regulacji ograniczającej wpływ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego na bieg terminu przedawnienia.

Termin ten miał...