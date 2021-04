Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (1)

Prawo Przedsiębiorców umożliwia wszystkim planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej podjęcie dość bezpiecznej próby. Znacząco odformalizowana działalność w niewielkim rozmiarze, określana jako działalność nierejestrowa pozwala spróbować, jak to jest być przedsiębiorcą. Inne nazwy tej aktywności to działalność nierejestrowana lub działalność nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczają w kontekście Prawa Przedsiębiorców to samo. Działalność nierejestrowa możliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Narosło wokół niej mnóstwo mitów i nieporozumień. Pojawiają się też pytania wymagające odpowiedzi.