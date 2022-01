Działalność gospodarcza i praca na etacie a składki ZUS

Umowa o pracę stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, natomiast dla osób równocześnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom ustalany jest w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. Jednocześnie dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy, tak długo jak trwa stosunek pracy, dodatkowe (pozapracownicze) tytuły do ubezpieczeń mają charakter dobrowolny.