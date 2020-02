Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika

Okresy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek nie są wliczane do okresu zatrudnienia od którego zależą uprawnienia pracownicze. Działalność gospodarcza jest bowiem odrębnym i jakościowo odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej, uregulowanym całościowo w ustawie - Prawo przedsiębiorców. Nie ma zatem możliwości, a także uzasadnienia do tego, aby do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wliczać okres prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym w znaczący sposób zwiększać koszty pracodawcy związane z realizacją tych uprawnień przez pracownika - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.