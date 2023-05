Dyrektywa ws. minimalnego podatku globalnego uderzy w polską gospodarkę?

Nowa dyrektywa unijna ws. globalnego minimalnego poziomu opodatkowania może być szkodliwa dla polskiej gospodarki – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Eksperci organizacji wskazują na to, że unijna dyrektywa nie rozróżnia sytuacji, gdy podmiot płaci niskie podatki z powodu korzystania z optymalizacji i gdy jest to efektem całkowicie legalnych preferencji. Jak podkreśla ZPP, w konsekwencji może dojść do podważenia sensu funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych.