Dwa wezwania w jednej przesyłce

Jedna z firm, poddanych działaniu kontrolnemu ZUS, złożyła skargę na decyzję Prezesa ZUS, odmawiającą jej wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu na czynności kontrolne. Czy Spółka miała rację, czy nie na razie się nie dowiemy, ponieważ WSA w Warszawie odrzucił skargę - z powodów formalnych. Okazało się bowiem, że Spółka nie dostarczyła dokumentów, do złożenia których została wezwana. jak twierdzi WSA prawidłowo - ponieważ dotarło do sądu zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłki. Ale ta prawidłowość została zakwestionowana.

A było tak:

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2019 r. Spółka została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie oryginału lub uwierzytelnionej kopii odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone 4 czerwca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k 39 akt sądowych), a w zakreślonym terminie brak formalny skargi nie został usunięty

Sąd I instancji uznał zatem, że skarga podlega odrzuceniu zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zażalenie do NSA na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o jego uchylenie w całości i nadanie biegu skardze.

W uzasadnieniu zażalenia wskazano, że Spółka nie otrzymała wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci przedłożenia odpisu z KRS. Natomiast w korespondencji otrzymanej z Sądu I instancji skarżąca otrzymała jedynie zarządzenie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, co też uczyniła.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił zażalenie Spółki.

Jak stwierdził Sąd, "niewątpliwie "zwrotne potwierdzenie odbioru" jest dokumentem urzędowym &nda...