Duży ZUS 2023: Składki na ubezpieczenie społeczne mocno w górę

Osoby prowadzące działalność, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2023, zapłacą w przyszłym roku więcej o ok. 207 zł miesięcznie, a o ok. 2500 zł rocznie, niż w roku obecnym. Wszystko dlatego, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie ma wynosić 6935 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosi 5922 zł. Oznacza to jego wzrost aż o 17,1%.

