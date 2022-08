Dropshipping - przychód a koszty uzyskania przychodów

Dropshipping jest modelem logistycznym sprzedaży przez internet polegającym na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

Nie ulega wątpliwości, że działalność taka jest formą pośrednictwa, bowiem dropshipper nie posiada na własność towarów, nie jest w ich fizycznym posiadaniu, a jedynie pośredniczy w ich kupnie narzucając prowizję na produkty podmiotu trzeciego.

Sprawy dotyczące droppshipingu już od lat stają się przedmiotem wątpliwości podatników i dopytują oni organy podatkowe jak właściwie rozliczać przychody z tytułu takiej działalności.