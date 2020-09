Dotacja przedmiotem opodatkowania VAT

Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zaliczyć należy dotacje o ile mają one bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi. A zatem nie każda dotacja w sposób automatyczny staje się przedmiotem opodatkowania VAT. Biorąc pod uwagę, że pojęcie dotacja nie jest terminem jednolitym jest to tym bardziej widoczne. Spory pomiędzy podatnikami a fiskusem dotyczą ustalenia istnienia bezpośredniego wpływu na cenę towaru lub usługi.

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań.

Zgodnie z regulacjami art. 126 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie tej ustawy, odrębnych ustaw oraz umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje występują w trzech formach:

dotacji podmiotowych, które są środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie konkretnego przedsiębiorcy i służą dofinansowaniu bieżącej działalności takiego podmiotu, dotacji przedmiotowych stanowiących środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług danego przedsiębiorcy. Jednocześnie obniżają one finalną cenę towaru lub usługi, dotacje celowe, które stanowią środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie w szczególności zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych organizacjom pozarządowym, kosztów realizacji inwestycji.

Nie każda dotacja podlega VAT

W myśl art. 29a ust.1 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania stanowi wszystko co jest zapłatą, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługodawcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika. Tak więc do podstawy opodatkowania zaliczyć należy dotacje o ile mają one bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi. A zatem nie każda dotacja w sposób automatyczny staje się przedmiotem opodatkowania VAT. Biorąc pod uwagę, że pojęcie dotacja nie jest terminem jednolitym jest to tym bardziej widoczne.

Przytoczony przepis ustawy o VAT jest przyczyną rozbieżnego pojmowania skutków w VAT j...