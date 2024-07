Dotacja a limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przychód, który jest wliczany do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie będzie powiększony o tą część otrzymanej dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty bezpośrednie (zakup środków trwałych). Natomiast część dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty pośrednie, będzie wliczona do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

We wniosku o interpretację wspólnik spółki cywilnej wskazał, że spółka obecnie prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W marcu 2024 r. została podpisana z Województwem umowa o dotację. Umowa dotyczy dofinansowania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie (...). Część tej dotacji to dofinansowanie do kosztów bezpośrednich, a część to kwota dofinansowania do kosztów pośrednich. Do kosztów bezpośrednich należą wydatki dotyczące zakupu środków trwałych.

W związku z powyższym wspólnik spółki zapytał we wniosku, czy przychód spółki, który jest wliczany do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, będzie powiększony o otrzymaną dotację. Jego zdaniem, dotacja, która jest przeznaczona na zakup lub wytworzenie środka trwałego, nie stanowi przychodu. Natomiast, wartość dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty pośrednie, będzie stanowiła przychód spółki, a tym samym będzie wliczana do limitu przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wspólnika spółki. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13 i ust. 9, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z tego przepisu wynika zatem, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymania dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.: