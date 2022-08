Dostęp fiskusa do rachunków bankowych - MF wyjaśnia

Z dniem 1 lipca weszły w życie zmiany prawne, które sprawiają, iż urzędy skarbowe mają łatwiejszy dostęp do danych z kont bankowych. Naczelnik urzędu skarbowego zyskał prawo do żądania od banku informacji o kontach już na etapie prowadzonego postępowania w sprawie, a nie jak wcześniej, dopiero od momentu nadania podatnikowi statusu podejrzanego. Jako że o wszczęciu postępowania w sprawie nie jest informowany właściciel konta, oznacza to, iż urzędy skarbowe będą miały dostęp do kont bankowych bez wiedzy zainteresowanego.

Interpelacja nr 34443 do ministra finansów w sprawie ułatwionego dostępu urzędów skarbowych do danych z kont bankowych

Szanowna Pani Minister,

z dniem 1 lipca weszły w życie zmiany prawne, które sprawiają, iż urzędy skarbowe mają łatwiejszy dostęp do danych z kont bankowych. Naczelnik urzędu skarbowego zyskał prawo do żądania od banku informacji o kontach już na etapie prowadzonego postępowania w sprawie, a nie jak wcześniej, dopiero od momentu nadania podatnikowi statusu podejrzanego. Jako że o wszczęciu postępowania w sprawie nie jest informowany właściciel konta, oznacza to, iż urzędy skarbowe będą miały dostęp do kont bankowych bez wiedzy zainteresowanego. Sytuacja taka stwarza również ryzyko, iż dane te będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów i potwierdzania domniemanych nieprawidłowości jeszcze przed wszczęciem kontroli podatkowej czy celno-skarbowej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania i udzielenie informacji:

Proszę o wskazanie uzasadnienia zmian prawnych ułatwiających urzędom skarbowym dostęp do danych z kont bankowych. Dlaczego o wszczęciu postępowania w sprawie oraz uzyskaniu dostępu do konta przez urząd skarbowy nie jest informowany jego właściciel? Czy zbierane w ten sposób dane będą wykorzystywane do czynności analitycznych urzędów?

Posłowie:

Mirosława Nykiel, Joanna Frydrych, Ewa Kołodziej, Aleksander Miszalski

6 lipca 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 34443 w sprawie ułatwionego dostępu urzędów skarbowych do danych z kont bankowych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 34443 z 11 lipca br. Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Mirosławy Nykiel, Pani Joanny Frydrych, Pani Ewy Kołodziej oraz Pana Aleksandra Miszalskiego, w sprawie ułatwionego dostępu urzędów skarbowych do danych z kont bankowych, przedstawiam następujące informacje.

Ad 1. Proszę o wskazanie uzasadnienia zmian prawnych ułatwiających urzędom skarbowym dostęp do danych z kont bankowych.

Należy wskazać, że celem zmienionego przepisu art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (...