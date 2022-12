Dostawcy usług będą musieli zgłaszać transakcje związane z kryptoaktywami

Wszyscy dostawcy usług obsługujących transakcje na kryptoaktywach dla klientów mieszkających w Unii Europejskiej zostaną zobowiązani do zgłaszania takich transakcji – zapowiada Komisja Europejska. Nowy wymóg ma służyć zwiększaniu przejrzystości podatkowej. Zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2026 r.

– Alternatywne sposoby płatności i inwestycje, takie jak kryptoaktywa i pieniądz elektroniczny, to nowa rzeczywistość epoki cyfrowej. Mają one ogromny potencjał stymulowania działalności gospodarczej i innowacji, ale wiążą się też z ryzykiem ograniczenia przejrzystości i umożliwienia uchylania się od opodatkowania lub oszustw podatkowych. W ramach naszego programu sprawiedliwego opodatkowania zaktualizujemy unijne przepisy podatkowe, aby rozwiązać te problemy, wprowadzając wspólny standard w celu harmonizacji różnych krajowych podejść do opodatkowania kryptoaktywów – mówi wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis.

Zgodnie z nowym wnioskiem przedstawionym przez KE, prawo unijne ma pozwalać organom podatkowym na uzysk...