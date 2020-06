Dopuszczalność anulowania faktury a plik JPK_VAT

Wszyscy podatnicy VAT wystawiają faktury. Jedni robią to częściej inni rzadziej. Pomyłki przy takiej czynności nie są niczym nadzwyczajnym i czasami się zdarzają. O ile w przypadkach innych niż błędy popełnione przy wystawianiu faktur wystarczające jest np. przekreślenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie błędnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka możliwość. Można takie szczególne traktowanie faktur wyjaśnić tym, że z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a więc wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej. O szczególnym traktowaniu faktur świadczyć może fakt, że zapisy ustawy o VAT nie przewidują możliwości jej anulowania.

Czynność ta została jednak dopuszczona na podstawie praktyki organów podatkowych. Przykładem opinii organów skarbowych aprobującej możliwość anulowania faktury jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2019 r., sygn. 0112-KDIL1.3.4012.30.2019.1.AK.

Anulowanie faktury możliwe jest tylko w przypadku gdy dokumentuje ona czynność, która nie została jeszcze dokonana, pod warunkiem że dokument taki nie został wprowadzony do obiegu prawnego. Oznacza to, że nie mógł on zostać przekazany kontrahentowi a więc wystawca jest w posiadaniu obydwu jego egzemplarzy. Są to przypadki gdy dla przykładu udokumentowane fakturą zostało zdarzenie, które w rzeczywistości nie wystąpiło, a w rezultacie nie zrodziło konsekwencji w postaci wystąpienia obowiązku podatkowego. Dzieje się tak w sytuacji wystawienia faktury na podstawie zamówienia kontrahenta, z którego ten się wycofał jeszcze przed rozpoczęciem realizacji transakcji. Podobnie rzecz będzie wyglądać gdy sprzedaż ma formę wysyłkową. Sprzedawca wraz z zamówionym towarem wysyła fakturę. Jednakże nabywca rozmyśliwszy się nie odbiera towaru z fakturą. Przesyłka wraca więc do nadawcy (sprzedawcy). Dzięki temu ma on zarówno swój jak i nabywcy egzemplarz faktury, która miała transakcję udokumentować. Nie doszło do niej pomimo przedsięwziętych przez sprzedawcę środków.

Podsumowując, anulowanie faktury jest dopuszczalne w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

transakcja nie doszła do skutku,

faktura nie trafiła do obrotu prawnego, a więc odbiorca jej nie otrzymał.

W myśl interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., sygn. 0114 -KDIP1-3.4012.357.2019.1.RMA, wystawieniem faktury jest sporządzenie tego dokumentu oraz przekazanie go nabywcy co powoduje wprowadzenie go do obrotu prawnego. Faktura sporządzona a do obrotu niewprowadzona nie stanowi faktury wystawionej w rozumieniu art. 106b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i nie jest podstawą do zapłaty podatku w niej określonego w trybie art. 108 ust. 1 tejże ustawy.

Jeżeli transakcja do skutku doszła, a więc p...