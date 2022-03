Dopłaty do zakupu nawozów. Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy

Klub parlamentarny Koalicji Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów. Projektodawcy proponują wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów w wysokości 1000 zł do 1 tony nawozu. Wsparcie ma w założeniu zniwelować szok cenowy, z jakim mają do czynienia od dłuższego czasu rolnicy. Ceny nawozów zwiększyły się w ostatnich miesiącach w sposób radykalny.