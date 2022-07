Dopłaty do węgla. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do zakupu węgla. Program wsparcia obejmuje rekompensaty dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym określone paliwa stałe, w tym węgiel kamienny, brykiet i pelet zawierające minimum 85 proc. węgla kamiennego. Maksymalna cena w nowym systemie dopłat wyniesie 996,6 zł brutto za tonę.

Ustawa z 23 czerwca br. wprowadzi mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, w tym węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Polsce albo sprowadzone do niej w okresie od 16 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Wypłata rekompensaty będzie możliwa, jeśli sprzedaż takich paliw odbędzie się po cenie nie wyższej niż 996,6 zł za tonę. Maksymalna ilość węgla sprzedanego jednemu gospodarstwu domowemu z dopłatami wyniesie 3 tony.

„Maksymalna wyso...