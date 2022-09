Dopłaty do płac niepełnosprawnych. Będą zmiany dotyczące dotacji budżetowej

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określona zostanie minimalna wysokość dotacji budżetowej na poziomie 30 proc. planowanych kosztów dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że taka zmiana pozwoli na ustabilizowanie i urealnienie finansowania zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O zmiany dotyczące dotacji budżetowej apelowała wcześniej strona społeczna, czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców. Aktualnie przepisy przewidują tylko górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa (na poziomie 30 proc.), co prowadzić ma do niedoboru środków na realizację ustawowych zadań PFRON. Do tej pory wysokość dotacji była corocznie zmieniana na podstawie tymczasowych regulacji.

„PFRON tworzony jest z różnych źródeł. Niedostateczna wysokość dotacji budżetowej na wsparcie zatrud...