Dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych - to może wpłynąć na rynek

Program Mój elektryk w wersji tegorocznej przewiduje dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych. Ze względu na sporą wartość dopłat, wysokość raty leasingowej samochodu elektrycznego będzie na tyle konkurencyjna, aby skłaniać w niektórych przypadkach do zakupu pojazdu elektrycznego. Jak zwykle zdecydują konkretne rozwiązania, oferty instytucji finansowych i dostawców, ale już teraz możemy zapoznać się z maksymalną wartością dofinansowania i limitami, które są różne dla różnych grup beneficjentów wsparcia.

Interpelacja nr 25907 do ministra klimatu i środowiska w sprawie programu "Mój elektryk"

Szanowny Panie Ministrze,

od wczoraj ruszył nabór dla banków zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu „Mój elektryk”. NFOŚiGW poinformował, że budżet programu to obecnie 0,5 mld zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty do leasingu. Program ma trwać do 2026 roku.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki plan wsparcia osób planujących zakup samochodów zasilanych wyłącznie energią elektryczną wypracowało ministerstwo?

2. Czy przewidziano minimalne limity przebiegu?

3. Jeśli tak, to czy niewywiązanie się z przejechania obowiązkowej liczby kilometrów ma skutkować obowiązkiem zwrotu dotacji, tak jak to było w poprzednim programie wsparcia osób kupujących samochody na baterie?

4. Jaka została ustalona maksymalna kwota dofinansowania?

5. Czy zmieni się maksymalna wartość dotowanego pojazdu?

6. Do kogo w szczególności będzie ten program adresowany?

7. Ile na dzień dzisiejszy jeździ w Polsce elektrycznych samochodów osobowych?

Zgłaszający: Agnieszka Hanajczyk

Data wpływu: 03-08-2021

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie programu "Mój elektryk", o numerze - K9INT25907 proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

1. Jaki plan wsparcia osób planujących zakup samochodów zasilanych wyłącznie energią elektryczną wypracowało Ministerstwo?

Rozwój elektromobilności wymaga wsparcia finansowego ze środków publicznych. Dlatego w okresie czerwiec - lipiec 2020 r. nadzorowany przez Ministra Klimatu i Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził pilotażowy nabór w zakresie wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych. Zgłoszone uwagi i propozycje zmian do zasad wsparcia wskazane przez beneficjentów oraz branżę motoryzacyjną zostały uwzględnione w realizowanym obecnie programie „Mój elektryk”. Uruchomiony etap programu skierowany jest do osób fizycznych. Na jesieni bieżącego roku zostanie uruchomiony program skierowany do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji uprawnionych do uzyskania wsparcia. Całkowity budżet programu to 500 mln zł.

W celu kompleksowego rozwoju elektromobilności Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w intensywnym dialogu z Komisją Europejską w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Niezwłocznie po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w zakresie zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach tego działania. Budżet programu wyniesie 800 mln zł.

2. Czy przewidziano minimalne limity przebiegu?

Zgodnie z tabelą zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 4 minimalne przebiegi zostały jedynie przewidziane w przypadku jeśli beneficjent wystąpi o wyższą kwotę wsparcia. W sytuacji takiej, na etapie wnioskowania wymagane...