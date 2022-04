Domek letniskowy z ulgą mieszkaniową w PIT

W sytuacji gdy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie wydatkowany nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na budowę domu letniskowego, który to dom nie będzie spełniał funkcji rekreacyjnej, a będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, to dochód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

W wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który wraz z żoną planuje wybudować na działce dom (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania w projekcie budowlanym obiekt określono jako „budynek letniskowy”). W celu sfinansowania budowy tego domu będzie zmuszony do dokonania sprzedaży obecnie posiadanych nieruchomości.

Budowa domu letniskowego nastąpi w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych. Podatnik zamierza mieszkać w tym domu przez kilka miesięcy w roku, głównie w okresie wiosenno-jesiennym, jednakże dom letniskowy przystosowany będzie do całorocznego zamieszkania. Docelowo zamierza także całkowitą przeprowadzkę do domu letniskowego jako stałego miejsca zamieszkania (łącznie z zameldowaniem w tym miejscu jako stałym miejscu zamieszkania). Dom letniskowy nie będzie wykorzystywany na cele rekreacyjne, podatnik nie planuje wynajmować domu letniskowego (czy to turystom, czy to w jakichkolwiek innych celach).

Podatnik chciał wiedzieć, czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na budowę domku letniskowego w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Z istoty rozwiązania zawartego w zacytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy własne cele mieszkaniowe.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter enumeratywny (wyczerpujący). Poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc, uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowane...