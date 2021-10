Doliczanie VAT do taksy notarialnej. RPO spiera się z notariuszami

Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi na to, że notariusze doliczają podatek VAT do taksy notarialnej. Jak wskazuje RPO, nie pozwalają na to przepisy, a wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy. Jak twierdzi jednak Krajowa Rada Notarialna, praktyka doliczania VAT trwa nieprzerwanie od 28 lat i nie była dotąd kwestionowana przez organy podatkowe czy organy nadzoru nad notariuszami.