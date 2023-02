Doliczanie VAT do taksy notarialnej. RPO apeluje o precyzyjne przepisy

Przepisy podatkowe powinny precyzyjnie odnosić się do kwestii doliczania podatku VAT do taksy notarialnej – twierdzi rzecznik praw obywatelskich, który zaapelował w tej sprawie do posłów i senatorów. Od blisko 30 lat notariusze doliczają podatek do taksy notarialnej, ale – jak ocenia RPO – obowiązujące obecnie prawo nie pozwala na podnoszenie wynagrodzenia notariusza o VAT.