Dokumentacja pracownicza. Wkrótce nowe przepisy

Rozporządzenie ws. dokumentacji pracowniczej zostanie dostosowane do zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podkreślają projektodawcy, w efekcie zmian dojdzie do zwiększenia ilości dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej.