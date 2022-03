Dofinansowanie zakupu dekoderów i telewizorów. Program będzie doprecyzowany

Sejm rozpoczął prace nad projektem zmian w ustawie o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Rozpatrywany w trybie pilnym projekt zakłada doprecyzowanie i wskazanie dwóch rodzajów dofinansowania – w wysokości 250 zł do telewizora i 100 zł do dekodera.

W Polsce zmieniany jest obecnie sposób nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T/MPEG-4 jest zastępowany przez bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Najuboższe osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu telewizora lub dekodera, który umożliwia odbieranie bezpłatnej telewizji w nowym standardzie.

„W Polsce ok. 30 proc. gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, p...