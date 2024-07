Dofinansowanie pracownikom zakupu biletów komunikacji miejskiej. Kiedy bez składek ZUS?

Jeżeli pracownicy otrzymują częściowy zwrot ceny biletu, stanowiący dofinansowanie do ceny zakupionych biletów miesięcznych, to taki przychód będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz obowiązek opłacenia przez przedsiębiorcę składek na ww. ubezpieczenia. Wyłączenie wynikające z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie obejmuje bowiem wypłaconych pracownikom z tego tytułu ekwiwalentów w formie pieniężnej. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że zamierza dofinansować pracownikom koszty dojazdu do pracy środkami komunikacji miejskiej - dofinansowanie do biletów. Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie obejmowałoby 60% ceny biletu i byłoby wypłacane po zawnioskowaniu przez pracownika o zwrot i załączeniu faktury za zakupiony bilet miesięczny lub kwartalny oraz skan biletu. Dofinansowanie odbywałoby się w terminach kwartalnych poprzez zwrot 60% ceny biletu na konto pracownika.

W uzupełnieniu przedsiębiorca dodał, że wartość biletów dofinansowanych przez pracodawcę będzie przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dofinansowanie do biletów będzie wynikać zarówno z przepisów o wynagradzaniu, gdzie w regulaminie wynagradzania widnieje zapis o możliwości wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych benefitów odrębnym zarządzeniem oraz regulaminu programu dofinansowania transportu, który zawiera szczegółowy opis nowego benefitu i zasady korzystania z niego, a także zasady wypłaty zwrotu za bilety. Ponadto, dofinansowanie będzie wynikać z przepisów o wynagradzaniu, zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący ulgi na przejazd lub dofinansowania środka transportu: „Pracodawca może zapewnić swoim pracownikom środek transportu na dojazd do miejsca pracy finansowany przez pracodawcę w całości lub części lub przewidzieć dopłatę, ulgę na przejazd środkami lokomocji", a także regulaminu dofinansowania do transportu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy wartość dofinansowania biletów komunikacji miejskiej przez pracodawcę będzie podlegać opodatkowaniu i oskładkowaniu. Jego zdaniem, wartość dofinansowania nie będzie ujmowana w podstawie wymiaru składek społecznych, ponieważ korzysta ze zwolnienia, zgodnie z następującymi zapisami § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcz...