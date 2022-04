Dofinansowanie pobytu w żłobku - pytania i odpowiedzi 

Czy trzeba wybrać między dofinansowaniem za pobyt w żłobku, a RKO na to samo – drugie dziecko w rodzinie?

Jeśli pobierasz na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), nie możesz w tym czasie pobierać dofinansowania za pobyt tego dziecka w żłobku.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, na które pobierasz RKO, najwcześniej możesz otrzymać w 36 miesiącu życia dziecka, tj. po miesiącu, w którym otrzymałbyś ostatnią wypłatę kapitału, jeśli byłby on wypłacany w kwocie 500 zł miesięcznie.

Przykład

W styczniu 2022 r. Anna wystąpiła z wnioskiem o rodzinny kapitał opiekuńczy na 12- miesięczne dziecko i we wniosku wskazała, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej kwocie 1000 zł. Anna będzie otrzymywała rodzinny kapitał opiekuńczy do 31 grudnia 2022 r. (1000 zł x 12 miesięcy).

Jeśli Anna we wniosku wskazałaby, że chce otrzymywać kapitał w miesięcznej wysokości 500 zł, to ZUS wypłacałby go do 31 grudnia 2023 r.

Anna może otrzymać dofinasowanie pobytu dziecka w żłobku, jeśli dziecko nadal będzie do niego uczęszczać, najwcześniej w styczniu 2024 r., tj. w miesiącu, w którym dziecko Anny ukończy 36 miesiąc życia.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt drugiego dziecka u dziennego opiekuna do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy?

Tak. Jeśli Twoje drugie dziecko korzysta z opieki dziennego opiekuna, możesz wystąpić o dofinansowanie za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

Jeśli złożysz na to dziecko wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, ZUS wypłaci Ci dofinasowanie do miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przyzna Ci prawo do kapitału.

Jeśli na przykład w 10 miesiącu życia dziecka złożysz wniosek o dofinasowanie pobytu dziecka u dziennego opiekuna oraz wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (bo jest to Twoje drugie dziecko w rodzinie), to ZUS przyzna Ci dofinasowanie do 11 miesiąca życia dziecka, a rodzinny kapitał opiekuńczy od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc życia.

Czy przysługuje mi dofinansowanie, jeśli moim dzieckiem opiekuje się niania?

Nie. Dofinasowanie przysługuje Ci, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna.

Czy pobieranie rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie dziecko w rodzinie wyklucza złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku na inne dziecko?

Nie. Można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Ile wynosi dofinasowanie?

Maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub ...