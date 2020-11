Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów dostępny

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przywróciło dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak tłumaczy resort, to efekt trudnej sytuacji epidemicznej, nowych obostrzeń i tego, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły/przedszkola – pozostanie teraz w domach. Na razie dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w okresie od 9 do 29 listopada br., ale niewykluczone jest przedłużenie tego terminu.

Zasiłek wprowadzono niemal na początku pandemii koronawirusa, a prawo do tego świadczenia przysługiwało do 26 lipca 2020 r. Następnie zasiłek ograniczono do przypadków zamknięcia placówek oświatowych. Teraz podobne regulacje będą obowiązywać od 9 do 29 listopada br.

– W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br. – tłumaczy szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńcz...