Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 6 czerwca

Rząd przyjął rozporządzenie przedłużające okres dostępności dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie (do 6 czerwca br.). Takie wsparcie przysługuje m.in. w sytuacji zamknięcia przedszkola/żłobka lub w przypadku, gdy dana placówka nie jest w stanie zapewnić opieki nad dziećmi z powodu ograniczonego funkcjonowania.

Nowe rozporządzenie rządu wchodzi w życie 24 maja 2021 r. i zakłada wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 6 czerwca br.

„Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu ubiegłego roku, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 23 maja 2021 roku. Rada Ministrów podjęła właśnie decyzję o przedłużeniu prawa do dodatkowego z...