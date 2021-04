Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 kwietnia

Rząd kolejny raz zdecydował się na przedłużenie o dwa tygodnie dostępności dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wsparcie tego rodzaju będzie przysługiwać rodzicom i opiekunom dzieci co najmniej do 25 kwietnia br. Przedłużenie jest związane bezpośrednio z panującą obecnie w Polsce sytuacją epidemiczną. Niewykluczone, że później zasiłek zostanie znów wydłużony.

– Ze względu na panującą sytuację epidemiczną Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu o kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że będzie on przysługiwał do 25 kwietnia br. – wskazuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice i opiekunowie mogą liczyć w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę, a także w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot z...