Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłuższy okres czasu

Rząd wydłużył do 26 kwietnia br. okres, w którym zamknięte będą placówki oświatowe. Jednocześnie przedłużony zostaje także okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, co jest zgodne z tzw. ustawą antykryzysową. Z tego zasiłku korzystać mogą rodzice dzieci w wieku do 8 lat.