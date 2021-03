Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostępny przynajmniej do 11 kwietnia

Rząd zdecydował się na kolejne już wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W efekcie świadczenie będzie dostępne przynajmniej do 11 kwietnia br., ale – w związku z obecną sytuacją epidemiczną i obostrzeniami – można spodziewać się, że później termin ten zostanie znów przedłużony.

Wydłużenie dostępności zasiłku do 11 kwietnia 2021 r. przewidziano w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Jak tłumaczy rząd, decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące obostrzenia.

Zasady, na jakich przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, pozostają bez zmian. Oznacza to, że świadczenia można uzyskać: – w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego u...