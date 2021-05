Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dostępny co najmniej do 23 maja

Rząd już po raz kolejny zdecydował się na wydłużenie okresu, w którym dostępny jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będzie przysługiwać do 23 maja br. i dotyczy to sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi albo dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w związku z pandemią koronawirusa.