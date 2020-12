Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 14207 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

Szanowna Pani Minister,

apeluję o analizę i uwzględnienie potrzeb wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia, którzy potrzebują wsparcia, gdyż zamknięcie szkół od 9 listopada br., w tym dla uczniów klas I-III, spowodowało duży problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Mimo zapowiadanych zmian prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal przysługuje za opiekę nad dziećmi jedynie do lat 8, a nie, jak proponowano, do 12.

W szczególnie trudnym położeniu są osoby pracujące, samotnie wychowujące dzieci.

Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Uczniowie niezależnie od wieku otrzymują prace do samodzielnego wykonania, chociaż wielu nie potrafi jeszcze sprawnie i w pełni obsługiwać komputerów, skorzystać z drukarki lub rozwiązać trudniejszych ćwiczeń bez pomocy osoby dorosłej.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytanie: Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci?

Posłowie:

Grzegorz Napieralski, Riad Haidar, Marta Golbik

9 listopada 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14207 w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 14207 Pana Posła Grzegorza Napieralskiego z grupą Posłów (KO) w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) - zwanej dalej „specustawą”. Przy czym, od początku wprowadzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem należącym do rozwiązań systemowych, za pomocą którego państwo realizuje działania zmierzające do wspierania osób podejmujących się opieki m.in. nad dziećmi „zdrowymi” do ukończenia 8 roku życia, w pewnych nieprzewidzianych sytuacjach spowodowanych pandemią koronawirusa. Jest to uregulowanie szczególne, związane ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa, wprowadzone tylko na określony czas tj. na czas walki z epidemią koronawirusa.

Powołana powyżej ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów[1].

Stąd też, w związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, Rada Ministrów zdecydowała o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

5 listopada 2020 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów[2] ponownie przyznające prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 9 do 29 listopada br.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres 21 dni, w następujących przypadkach: