Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż wprowadzająca zmiany ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mogą już składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek.