Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca

W Sejmie trwają prace nad kolejnym projektem zmian w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Rządowy projekt przewiduje m.in. przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br. W efekcie zasiłek byłby dostępny nawet do końca roku szkolnego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, świadczenie przysługuje do 14 czerwca.