Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 26 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni (do 26 lipca br.) – potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłek będzie funkcjonować w tym czasie na dotychczasowych zasadach. Prawo do zasiłku przysługuje w przypadku zamknięcia placówki opieki nad dziećmi, ale też wtedy, kiedy rodzic podejmuje decyzję o nieposłaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.