Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 14 czerwca

Prawo do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużone na okres 21 dni, ale nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r. – wynika z rządowego rozporządzenia, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. Przedłużenie tego okresu ma kosztować państwo maksymalnie ok. 2,3 mld zł.