Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 12 lipca

Rząd wydłuża prawo do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r. – wynika z rozporządzenia przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych. Koszty oszacowano na ok. 1,76 mld zł.